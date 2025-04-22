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Сегодня, 14:50

Фетисов предложил Гашеку лечение в российской больнице после его жалобы в МОК и ИИХФ на слова Медведева

Александр Абустин
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Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о жалобе экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Ну его надо пригласить на лечение. Он больной человек. Нужно пригласить его полечиться бесплатно. Написать ему через международную федерацию, что мы готовы его вылечить здесь, в России. Пусть деньги заодно вернет, которые заработал у нас», — сказал Фетисов «СЭ».

Доминик Гашек и&nbsp;Дмитрий Медведев.Новое безумство Гашека. Обвинил Медведева в угрозе убийства — Дмитрий Анатольевич ответил

Ранее Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ответ Гашек пожаловался на Медведева в МОК и ИИХФ. Там чех заявил, что бывший президент РФ «угрожает его убить».

Вячеслав Фетисов
Доминик Гашек
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