Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 21:30

Фетисов — о словах Недомански: «Пусть приезжает в Россию, мы его бесплатно вылечим»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил высказывания бывшего чехословацкого хоккеиста Вацлава Недомански о русской нации.

«Это известный пассажир, который убежал в свое время в Канаду. Что от него можно ожидать? Думаю, его надо отправить к доктору, чтобы мозги свои проверил. У этих чехов какое-то обострение в последнее время. Что-то не то они кушают. Надо для них тут клинику открыть бесплатного лечения, потому что заграницей, наверное, дорого. Пусть приезжает, мы его тут вылечим. Против него я особо не играл, не помню. Да, он открытый антисоветчик, первым убежал в Канаду. Чего он только так долго молчал, непонятно», — сказал Фетисов Odds.ru.

Ранее чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Недомански назвал русских примитивной нацией.

Вацлав Недоманский. «Примитивная нация». Известный чех (не Гашек), сбежавший в Канаду, наехал на русский народ

Источник: ODDS.ru
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости