Общество

29 апреля, 15:00

Фетисов назвал самое красивое место в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, где находится самое красивое место в России.

«Нужно путешествовать по стране, вкладывать в ее развитие. Я занимаюсь проблемами природосбережения, экологии и проблемой главного ресурса в стране — воды. На днях просматривал фотографии с мест: от Чукотки до Калининграда. Есть куда поехать, множество красивых мест. Самое красивое место в России? То, которое я еще не видел. Каждый раз попадаю туда, где столько красоты, столько богатства, столько потенциала. Где-то точно еще лучше», — сказал Фетисов «СЭ» в рамках марафона «Знание.Первые».

Вячеслав Фетисов
