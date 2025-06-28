Фестиваль «Алые паруса» 2025: время начала и где смотреть
В Санкт-Петербурге в субботу, 28 июня, пройдет праздник выпускников «Алые паруса» 2025. Торжественное мероприятие начнется в 20.00 со сбора выпускников на Дворцовой площади.
Программа «Алых парусов» 2025
-
20:00 — сбор выпускников на Дворцовой площади
-
22:00 — большой концерт и официальные поздравления
-
00:30 — торжество переходит на Дворцовую набережную
-
00:40 — 01:10 — масштабное пиротехническое шоу и салют
-
04:00 — окончание праздника
Как попасть на «Алые паруса» 2025
-
Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Дополнительно могут дать еще один билет, по которому посетить торжество сможет родитель или другой близкий человек. Учителя также становятся гостями праздника и сопровождают свой класс. Получить пригласительные могут и выпускники других регионов, но все будет зависеть от количества участников из Петербурга.
-
Пойти в качестве волонтера. Для этого нужно было за несколько недель до фестиваля пройти отбор.
-
Пойти туда, где будет видно шоу и салют. Это могут быть террасы, балконы заведений на берегу Невы, набережные, отели с видом на реку.
Смотреть трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» 2025 можно будет бесплатно в прямом эфире на Пятом канале с 22.00.
