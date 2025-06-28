Фестиваль «Алые паруса» 2025: время начала и где смотреть

Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Дополнительно могут дать еще один билет, по которому посетить торжество сможет родитель или другой близкий человек. Учителя также становятся гостями праздника и сопровождают свой класс. Получить пригласительные могут и выпускники других регионов, но все будет зависеть от количества участников из Петербурга.