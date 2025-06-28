Статьи
28 июня, 14:30

Фестиваль «Алые паруса» 2025: время начала и где смотреть

28 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса»
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 июня, пройдет праздник выпускников «Алые паруса» 2025. Торжественное мероприятие начнется в 20.00 со сбора выпускников на Дворцовой площади.

Программа «Алых парусов» 2025

  • 20:00 — сбор выпускников на Дворцовой площади

  • 22:00 — большой концерт и официальные поздравления

  • 00:30 — торжество переходит на Дворцовую набережную

  • 00:40 — 01:10 — масштабное пиротехническое шоу и салют

  • 04:00 — окончание праздника

Как попасть на «Алые паруса» 2025

  • Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Дополнительно могут дать еще один билет, по которому посетить торжество сможет родитель или другой близкий человек. Учителя также становятся гостями праздника и сопровождают свой класс. Получить пригласительные могут и выпускники других регионов, но все будет зависеть от количества участников из Петербурга.

  • Пойти в качестве волонтера. Для этого нужно было за несколько недель до фестиваля пройти отбор.

  • Пойти туда, где будет видно шоу и салют. Это могут быть террасы, балконы заведений на берегу Невы, набережные, отели с видом на реку.

Смотреть трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» 2025 можно будет бесплатно в прямом эфире на Пятом канале с 22.00.

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году: дата, программа и место проведения

Подробная информация о мероприятии доступна в нашем материале.

Подробная информация о мероприятии доступна в нашем материале.

Mash: Исинбаевой заблокировали счета в России за долг в 818 тысяч рублей

«Алые паруса» 2025: кто выступит на фестивале и как смотреть

КХЛ на Кинопоиске

