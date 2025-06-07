Фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных» пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

Фестиваль состоится третий год подряд. В 2025-м программа станет еще ярче: в нее добавятся адаптивный баскетбол и футбол, а также мастер-классы по сап-серфингу, живые лекции, ярмарка спортшкол и другие активности. «Пари на равных» пройдет 21 июня с 10.00 до 18.00 по московскому времени в ФОК «Мещерский» и акватории Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Событие организовано совместно с АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360» и благотворительным фондом «Пари и побеждай» при поддержке Министерства молодежной политики Нижегородской области, команды Step2Wake и баскетбольного клуба «Пари НН».

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об адаптивных видах спорта в городе и могли провести это лето активно, независимо от своих физических возможностей», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Гостей «Пари на равных» ждут:

показательные выступления по адаптивному вейкборду в дисциплине «Сидячий вейкборд»;

катание на адаптивных сапбордах (сап-серфинг);

баскетбол для людей с нарушением слуха и с ментальными нарушениями при поддержке баскетбольного клуба «Пари НН»;

футбольный турнир для детей с синдромом Дауна.

«Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому, по крайней мере в нашем регионе. Такие проекты, на мой взгляд, меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя, — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. — Для нас всегда важно поддерживать инклюзивный спорт и создавать условия, чтобы каждый молодой человек, независимо от обстоятельств, мог найти себе единомышленников, поддержку и стать частью большой команды».