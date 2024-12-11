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Федорищев совершил в ноябре резкий рост в медиарейтинге губернаторов

Камила Абдурахманова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил резкий рывок в медиарейтинге губернаторов, по данным за ноябрь, сообщает «РБ Спорт».

Федорищев совершил резкий рывок по сравнению с октябрем, прибавив в рейтинге сразу девять позиций: он переместился с 13-го на 4-е место, а впереди мэр Москвы Сергей Собянин, Андрей Воробьев (Московская область) и Вячеслав Гладков (Белгородская область).

В качестве обоснования роста рейтинга указаны в том числе и причины, связанные с футбольными событиями: «Федорищев в ходе заседания комиссии Государственного совета РФ по развитию спорта поднял проблему коррупции в футбольном судейском корпусе. Помимо этого, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал отставки в руководстве «Крыльев Советов» по итогам коррупционного скандала».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Федорищев
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