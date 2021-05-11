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Федерация керлинга России окажет материальную помощь семьям погибших при стрельбе в Казани

15:12

Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о стрельбе в гимназии № 175 в Казани.

«Я однозначно хочу принести соболезнования семьям погибших! Федерация керлинга России окажет материальную помощь семьям пострадавших и погибших детей. Я свяжусь с представителями региональной федерации. Поручим им связаться с семьями. Если надо, организуем специальный штаб. Это очень большая трагедия», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 11 мая, молодой человек устроил стрельбу в школе в Казани.

(Владимир Пушкарев)

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