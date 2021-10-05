Facebook и Instagram начали работать после длительного сбоя

После длительного сбоя в работе Интернета начали открываться Facebook и Instagram. Соцсети не работали около шести часов.

При этом по-прежнему недоступен мессенджер WhatsApp. Фиксировались сбои и в работе других соцсетей (в частности, Вконтакте). Была также информация о сбоях в Twitter и Telegram, но у большинства пользователей они работали стабильно.

Фиксировались также сбои в работе YouTube, Viber, Tinder, Netflix, Zoom и Snapchat. Точной информации о причинах проблем в работе пока Интернета пока нет.