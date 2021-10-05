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Facebook и Instagram начали работать после длительного сбоя

00:59
Facebook возобновил работу.
Facebook возобновил работу.

После длительного сбоя в работе Интернета начали открываться Facebook и Instagram. Соцсети не работали около шести часов.

При этом по-прежнему недоступен мессенджер WhatsApp. Фиксировались сбои и в работе других соцсетей (в частности, Вконтакте). Была также информация о сбоях в Twitter и Telegram, но у большинства пользователей они работали стабильно.

Фиксировались также сбои в работе YouTube, Viber, Tinder, Netflix, Zoom и Snapchat. Точной информации о причинах проблем в работе пока Интернета пока нет.

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Евгений Петров все материалы автора

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