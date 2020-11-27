Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря в формате видеоконференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2020 году пройдет по видеосвязи. Мероприятие назначено на 17 декабря, сообщается на официльном сайте Кремля.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа. В каждом федеральном округе организуют специальные площадки, но число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора. Адреса площадок назовут 11 декабря.

При этом представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

Большую пресс-конференцию Путина традиционно проводят в декабре, первое такое мероприятие состоялось в конце 2001 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что к пресс-конференции будут добавлены элементы «прямой линии», которую Путин также проводит ежегодно, выходя на связь с россиянами.