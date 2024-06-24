Евросоюз ввел санкции против российского певца Шамана

Евросоюз внес в черный список российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman (Шаман), сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в «Официальном журнале ЕС».

Мера была применены в связи с тем, что певец участвовал в мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил.

Дискография Шамана состоит из одного студийного альбома. Самыми популярными его песнями являются «Встанем» и «Я русский».