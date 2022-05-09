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Сегодня, 09:15

Медведева отреагировала на совместное фото Трусовой и Кондратюка

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Фото Соцсети Александры Трусовой

Российская фигуристка Евгения Медведева оставила комментарий под постом Марка Кондратюка, который выложил совместное фото с Александрой Трусовой с отдыха в Дубае.

«Коты любимые», — написала Медведева.

Ранее болельщики опубликовали снимок, на котором спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. А 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

Александра Трусова
Евгения Медведева
Марк Кондратюк
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