Медведева отреагировала на совместное фото Трусовой и Кондратюка

Российская фигуристка Евгения Медведева оставила комментарий под постом Марка Кондратюка, который выложил совместное фото с Александрой Трусовой с отдыха в Дубае.

«Коты любимые», — написала Медведева.

Ранее болельщики опубликовали снимок, на котором спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. А 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.