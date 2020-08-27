Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал ситуацию с остановкой соревнований в США из-за протестов.

— Если официальные соревнования закрываются из-за протестов, это означает, что идет полномасштабная гражданская война, — заявил Валуев «СЭ». — Слава Богу, пока без применения оружия, хотя отдельные случаи есть. Прискорбно, это отображает ситуацию, создавшуюся в США. Это результат внутренней политики и умения находить компромисс в гражданском обществе. (Севастиан Терлецкий)