Актриса сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в своем Instagram высказалась о ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов и в результате которого погиб один человек.

«Не могу молчать, простите, — сказала Ксенофонтова. — Та трагедия, которая произошла прошлой ночью, она не только повергла всех нас в шок, но и показала, насколько болезненно наше общество. Страшное горе. Погиб человек. Человек, который случайно оказался на пути другого человека, который медленно совершал самоубийство, и вот, наконец, он... В очередной раз, видимо, сел в нетрезвом состоянии за руль, по какой-то причине выехал на встречную, сбил и, получается, убил человека.

Осиротели дети. Горе. Жена... Это невозможно описать, и не дай бог кому-то оказаться на месте любого из них. Я понимаю чувства членов семьи погибшего, я пойму любое их агрессивное высказывание. Я пойму. Но то, что сейчас творится в СМИ, то, с каким наслаждением и рвением взялись Соловьев и иже с ними за то, чтобы уничтожить, смакуя, «убийцу», Ефремова — это повергает меня в не меньший шок.

Михаил Ефремов — потрясающий артист. Я понимаю, что это совершенно не оправдывает его. Он щедрый душой человек, искренний, честный. Он добрый. Но это человек больной. Алкогольная зависимость — это тяжелейший недуг. Это давно понимали и осознавали все. Это обсуждалось, над этим шутилось. Но, видимо, никто из близких не был в состоянии помочь ему. Не помогали те, кто подливали, не помогали те, кто молчали, не помогали те, кто отмазывали после многочисленных нарушений и не отобрали-таки права. Хотя прекрасно осознавали, что такая трагедия рано или поздно может произойти".

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.