«Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле...» Телеведущий Шепелев высказался о Дзюбе

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по старинке прячет в книжном шкафу срамные видеокассеты.

После ЧМ этого человека называли героем. Как мало нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то, кроме него самого, это касается? Сделайте вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично», — написал Шепелев в Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.