Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

Врачи, которые борятся с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию.

По словам сенатора и заслуженного врача РФ Владимира Круглого, примерно 20-25% российских медработников смогут получить право на досрочный выход на пенсию.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что на данный момент один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам, в следствии чего возможность выхода на пенсию будет пересчитана.

Помимо медиков, в этом году оформить досрочный выход на пенсию смогут многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста.

В 2018 году в России было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет у мужчин. В 2020 году возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составлял 55,5 и 60,5 года соответственно. В нынешнем году возраст выхода повысился до 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.