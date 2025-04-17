Эмир Катара выразил благодарность России за поддержку в организации ЧМ-2022

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Катар высоко оценил помощь России в подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы с нашими русскими друзьями прекрасно сотрудничали при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сотрудничество было на очень высоком уровне. Вы нас поддерживали на протяжении всего подготовительного периода. Мы с вами все время контактировали. Слава богу, нам удалось провести отличный чемпионат мира», — отметил катарский лидер ТАСС.

Путин также выразил благодарность Катару за поддержку в проведении Олимпиады в Сочи.