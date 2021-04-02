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Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women

2 апреля 2021, 23:46
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram Елизавета Туктамышева. Фото AFP
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Superwomen в номинации «Спорт».

«Благодарю за возможность быть здесь среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто. И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала спортсменка на награждении.

На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева заняла второе место. Ранее в сезоне-2020/2021 24-летняя фигуристка выиграла Гран-при России в Москве.

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