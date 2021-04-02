Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Superwomen в номинации «Спорт».
«Благодарю за возможность быть здесь среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто. И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала спортсменка на награждении.
На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева заняла второе место. Ранее в сезоне-2020/2021 24-летняя фигуристка выиграла Гран-при России в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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