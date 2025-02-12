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12 февраля 2025, 07:42

Вяльбе оценила назначение Губерниева советником министра спорта РФ

Евгений Козинов
Корреспондент
Комментатор Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась комментировать назначение телеведущего Дмитрия Губерниева советником министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Все, что связано с этим человеком, я не комментирую. Всего доброго», — приводит News.ru слова Вяльбе.

Губерниев в 2023 году был признан заслуженным журналистом РФ. Также он является заслуженным работником физической культуры и спорта Республики Башкортостан.

Источник: NEWS.ru
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