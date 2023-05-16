Кубинский экстрасенс: «Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины»

Кубинский экстрасенс Мхони Виденте заявила, что мать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Долорес Авейру пытается необычным способом разрушить отношения своего сына с моделью Джорджиной Родригес.

«Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины. Она никогда не хотела, чтобы сын женился на ней или заводил с ней детей, троих она уже потеряла. Когда умер один из близнецов, то Долорес заявила Криштиану, что не хочет видеть Джорджину в своем доме. И по этой причине Криштиану не берет девушку в дом своей матери», — приводит слова Виденте SportsManor.

Ранее экстрасенс также заявляла, что португальский форвард завершит карьеру к 2023 году, а после этого возьмет на себя управленческие обязанности в азиатской или европейской команде.