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Кубинский экстрасенс: «Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины»

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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Долорес Авейру.
Фото Global Look Press

Кубинский экстрасенс Мхони Виденте заявила, что мать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Долорес Авейру пытается необычным способом разрушить отношения своего сына с моделью Джорджиной Родригес.

«Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины. Она никогда не хотела, чтобы сын женился на ней или заводил с ней детей, троих она уже потеряла. Когда умер один из близнецов, то Долорес заявила Криштиану, что не хочет видеть Джорджину в своем доме. И по этой причине Криштиану не берет девушку в дом своей матери», — приводит слова Виденте SportsManor.

Ранее экстрасенс также заявляла, что португальский форвард завершит карьеру к 2023 году, а после этого возьмет на себя управленческие обязанности в азиатской или европейской команде.

Криштиану Роналду
Футбол
Джорджина Родригес
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