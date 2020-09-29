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Эксперт спрогнозировал пик заражения коронавирусом в России

11:00
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России. По его словам, при самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.

— Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября, — цитирует «РИА Новости» Тавадяна.

Также он отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан, а именно такой показатель, по его мнению, нужен для их эффективности.

По данным на 29 сентября, в России зарегистрирован 1 159 573 заражений коронавирусом, 945 920 больных, 20 385 скончались.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919976.html

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