Эксперт спрогнозировал пик заражения коронавирусом

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России. По его словам, при самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.

— Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября, — цитирует «РИА Новости» Тавадяна.

Также он отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан, а именно такой показатель, по его мнению, нужен для их эффективности.

По данным на 29 сентября, в России зарегистрирован 1 159 573 заражений коронавирусом, 945 920 больных, 20 385 скончались.