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Жирков призвал отменить ЕГЭ: «Ненужная вещь. Надо сделать, как было раньше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о системе образования.

— Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?

— Спрашиваю у своих детей, что они проходят, — как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.

— Сейчас преподают слабее, чем раньше?

— Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят. Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или ТикТоком (смеется).

— Советский троечник умнее современного отличника?

— Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.

— Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?

— Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ — сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы. Думаю, ОГЭ и ЕГЭ — ненужная вещь. Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы... Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.

— Вы так не переживали в свое время?

— Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас.

Юрий Жирков
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