Экс-директор ФК «Новосибирск» не признал вину в мошенничестве на 21 миллион рублей

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов, олимпийский чемпион 1992 года в спортивной ходьбе, не признал вину в мошенничестве на сумму 21 миллион рублей.

Весной 2024 года Новосибирский суд арестовал Перлова. Уголовное дело связано с хищением средств субсидии, полученной клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Перлов, главный бухгалтер и начальник управления по футболу клуба обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора, главного бухгалтера и начальника управления по футболу АНО «ФК «Новосибирск». Обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали в полном объеме», — сообщает ТАСС.

Следствие также установило, что с 12 мая по 23 августа 2020 года при заключении договоров на обслуживание футбольного поля «Динамо» они похитили 3,2 миллиона рублей, выделенных региональным Минспорта.

63-летний Перлов является заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике. В составе объединенной команды на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золото в ходьбе на 50 км. Перлов занимал должность заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, с 2016 года был исполнительным директором федерации футбола региона, с мая 2020 по август 2022 года был генеральным директором «Новосибирска».