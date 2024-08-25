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Мизулина: «Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью»

Мизулина назвала задержание Дурова ожидаемым
Ана Горшкова
Корреспондент
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Екатерина Мизулина.
Фото Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на задержание во Франции Павла Дурова, основателя и генерального директора Telegram.

«Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью. Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости. Очевидно, что задержание — это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» считает, что за этой ситуацией стоят американцы. Также Мизулина отметила, что в Евросоюзе и США жесточайшее законодательство в отношении соцсетей.

«Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах. Французы как всегда в последнее время — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее», — написала Мизулина.

При этом Мизулина заявила, что ей непонятно, почему Марк Цукерберг «до сих по не за решеткой».

24 августа Дурова задержали в аэропорту Франции. Его обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram, а также в пиратских трансляциях чемпионата Франции.

По информации СМИ, у руководства Telegram есть утвержденный план действий на случай ареста Дурова.

39-летний Дуров в 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться. В 2022 году среди российских миллиардеров он занял третье место с состояним 15,1 миллиарда долларов, став единственным бизнесменом ТОП-10 не из промышленного сектора. У Дурова есть гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Источник: https://t.me/ekaterina_mizulina/10421
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