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29 января, 15:56

Бывшая жена Бивола получила 60 часов обязательных работ за оскорбления кыргызов и казахов

Блогер Екатерина Бивол была приговорена к 60 часам обязательных работ за разжигание ненависти по национальному и языковому признакам.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Бивол по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

Екатерина и&nbsp;Дмитрий Бивол.Экс-супруга Бивола получила 60 часов обязательных работ. Ее признали виновной в оскорблении казахов и киргизов

В конце октября 2025 года в социальных сетях Бивол разместила видео, в котором оскорбительно высказывалась о киргизах и казахах, используя ненормативную лексику. Дело против нее было зарегистрировано Ленинским районным судом Санкт-Петербурга в конце декабря.

Также в конце декабря прошлого года Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал публичные высказывания Бивол о бывшем муже, боксере Дмитрии Биволе, ложными и порочащими честь и достоинство.

Источник: t.me/SPbGS/
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