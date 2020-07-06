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Ефремову предъявлено окончательное обвинение

6 июля 2020, 22:01
Михаил Ефремов. Фото АГН «Москва».
Михаил Ефремов. Фото АГН «Москва».
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Заслуженному артисту России, болельщику «Спартака» Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции в рамках дела о смертельном ДТП, сообщает РИА «Новости».

Оно осталось неизменным — нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.

Сейчас актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Дополнительная информация:

https://radiosputnik.ria.ru/

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