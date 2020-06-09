Ефремову может грозить до 12 лет колонии после смертельного ДТП

Актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов может сесть в тюрьму на 12 лет после ДТП. В результате аварии с его участием скончался водитель Сергей Захаров.

«Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.