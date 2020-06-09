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Ефремова задержали и увезли на допрос

16:35
Михаил Ефремов. Фото Instagram.
Михаил Ефремов. Фото Instagram.
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов был задержан полицией. После этого его отправили на допрос, сообщает Telegram-канал Mash.

Известный актер и болельщик «Спартака» находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

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