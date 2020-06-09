Известного актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП. Об этом сообщает ТАСС. Это произошло до того, как стало известно о смерти водителя.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказал источник в правоохранительных органах.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.