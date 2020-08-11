Актера Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста ухудшилось состояние и нарушена речь. Его вынесли на носилках.

Ранее СМИ несколько раз писали о проблемах актера со здоровьем. В частности, накануне «МК» сообщил: в воскресенье вечером сын Ефремова нашел его на полу после просмотра матча «Спартака», за который активно болеет артист. У него была нарушена речь, а врачи скорой помощи диагностировали инсульт, но он отказался ехать в больницу.

В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле против «Сочи» вел 2:0, но упустил победу. Южане отыгрались в концовке после второго, спорного 11-метрового в ворота красно-белых.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Установлено, что актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных повреждений не получил. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Через четыре дня после ДТП Ефремов записал видео с извинениями, но в суде отказался признать вину. Артист объяснил это тем, что ничего не помнит.