Ефремова 50 раз штрафовали за нарушение ПДД в 2019-2020 годах

За последние два года актера Михаила Ефремова 50 раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.

За 2019 — 2020 год таких фактов (вождение в нетрезвом виде у Ефремова — Прим. «СЭ» не зарегистрировано", — цитирует Диокина ТАСС со ссылкой на эфир программы «60 минут» на канале «Россия 1».

При этом, по его словам, всего за этот период времени у Ефремова зарегистрированы 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из них 11 приходятся на 2020 год. Преимущественно, штрафы связаны с превышением скоростного режима, а также нарушением разметки. В 2019 году подобных нарушений было 39.

«Что касается оплаты административных штрафов, все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек», — добавил Диокин.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.