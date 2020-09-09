Ефремов заявил, что адвокат Пашаев подставил его
Актер Михаил Ефремов прокомментировал свой приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Он отметил, что недоволен действиями адвоката Эльмана Пашаева.
— Я не ожидал такого приговора, — цитирует Ефремова «Московский комсомолец». — Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.
Дополнительная информация:
https://www.mk.ru/social/2020/09/09/mikhail-efremov-pashaev-menya-podstavil-na-8-let.html