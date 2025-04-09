Ефремов вернется к актерской деятельности после завершения лечения

Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, рассказал «СЭ» о ближайших планах болельщика «Спартака».

«В начале лечение. Как только состояние здоровья улучшится, он вернется к актерской деятельности. Он любит свою профессию, очень скучал по ней. Снимал даже короткие фильмы здесь [в колонии], которые возможно», — сказал Падалко «СЭ».

24 марта Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. 9 апреля он вышел на свободу.