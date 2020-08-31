Ефремов считает, что его приговорили к казни, и просит исполнить последнее желание

В Пресненском суде Москвы актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, назвал себя приговоренным к казни и высказал последнее желание, сообщает агентство «Москва».

«Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу», — сказал Ефремов.

Он настаивает на обследовании подушки безопасности на пассажирском сиденье в его машине, если эксперты обнаружат там его следы, то это может подтвердить версию актера о том, что он сидел именно на этом месте, а не за рулем.

8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.