Ефремов решил не отказываться от адвоката Пашаева и заключил с ним новый договор
16:04
Российский актер Михаил Ефремов передумал отказываться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщает РБК, актер заключил с Пашаевым новое соглашение.
21 августа Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заявил, что откажется от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской и планирует нанять защитников «посильнее».
8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.
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https://www.rbc.ru/society/24/08/2020/5f43b6199a7947cf7960f6da?from=newsfeed