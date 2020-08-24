Ефремов решил не отказываться от адвоката Пашаева и заключил с ним новый договор

Российский актер Михаил Ефремов передумал отказываться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщает РБК, актер заключил с Пашаевым новое соглашение.

21 августа Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заявил, что откажется от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской и планирует нанять защитников «посильнее».

8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.