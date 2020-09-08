Ефремов приговорен к 8 годам колонии за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает Baza.

Помимо 8 лет заключения в колонии общего режима, артист также оштрафован на 800 тысяч рублей. Штраф назначен в пользу Виталия Захарова, старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова. Кроме того, актер лишен водительских прав на 3 года, ограничительная мера вступит в силу после освобождения артиста. Также суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего.

Ефремов отправится в колонию из зала суда.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.