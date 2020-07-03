Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, сообщил, что актер не признает вину в совершении смертельного ДТП.

— Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, — сообщил Пашаев телеканалу «Москва-24». * Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал.

8 июня Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.