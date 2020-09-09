Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, утверждает ТАСС.

Ефремов заявил, что отношения с Пашаевым закончились после приговора и сейчас его семья ищет другого защитника. Сам адвокат назвал такие заявления «глупостью».

Ранее Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева. 21 августа он сообщил, что будет нанимать других защитников, так как видит предвзятое отношение к нынешним. Три дня спустя, на следующем заседании, стало известно, что стороны вновь заключили соглашение. Адвокат Александр Добровинский, представлявший потерпевшую сторону, предположил, что это могло быть сделано с целью затянуть процесс.

Накануне суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Кроме того, Ефремова обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну скончавшегося.