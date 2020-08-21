Ефремов отказался от своих адвокатов

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщает «РИА Новости». По его словам, он планирует нанять адвокатов «посильнее».

— Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд, — сказал Ефремов. — А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее.

8 июня Ефремов был задержан как подозреваемый в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.