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Ефремов официально задержан московской полицией

18:50
Михаил Ефремов. Фото РИА Новости
Михаил Ефремов. Фото РИА Новости
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально задержан полицией, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данным следствия, 8 июня около 22 часов напротив дома 3 на Смоленской площади он совершил столкновение с автомобилем «Лада», водитель которого получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается", — говорится в заявлении.

Внедорожник, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, которым управлял 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. Водителя пострадавшей машины зажало внутри, из-за чего он получил множественные переломы и другие травмы. Пострадавшего удалось реанимировать прибывшим на место врачам, но через несколько часов он скончался.

Дополнительная информация:

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