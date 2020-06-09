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Ефремов находился один в автомобиле во время аварии

10:18
Михаил Ефремов после аварии. Фото «Известия».
Михаил Ефремов после аварии. Фото «Известия».
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Известный актер Михаил Ефремов во время ДТП был один в автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было», — сказал источник.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/8681737

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