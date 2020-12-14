Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским за оскорбления в суде

Российский актер Михаил Ефремов принес извинения своему бывшему адвокату Александром Добровинским. Ранее они обменивались оскорблениями во время судебного процесса.

Ефремов написал Добровинскому письмо. «Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал артист и попросил адвоката не держать на него зла.

«Я надеюсь, Михаил Олегович писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение — ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить, — приводит слова Добровинского «РЕН ТВ». — Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать. Желаю Михаилу Ефремову удачи в дальнейшем».

57-летний актер был осужден на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.