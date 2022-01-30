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Сегодня, 13:28

«Это удачный момент». Джордж Клуни прокомментировал воссоединение с Джулией Робертс

Клуни рассказал о воссоединении с Робертс на съемочной площадке
Карен Саркисян
Корреспондент
Джулия Робертс и Джордж Клуни.
Фото Getty Images

Актер Джордж Клуни рассказал о съемках фильма «Билет в рай», в котором он снимется с Джулией Робертс.

«Когда я прочитал сценарий я позвонил Джулии и сказал: «Ты поняла?» Она ответила мне: «Да. Мы сделаем это?» Я не стал медлить с ответом и произнес: «Если ты это сделаешь, я с тобой» — приводит слова Клуни Peopletalk со ссылкой на Deadline. — Это был удачный момент. У нас есть время в нашей жизни. Все идет как надо, чувак. Джулия Робертс просто фантастическая в этой роли, а этот Лукас Браво — самый смешной человек в фильме. И вы знаете, еще Билли Лурд и Кейтлин Девер. Мы просто очень веселый актерский состав. Мы отлично проводим время».

По сюжету Клуни с Робертс сыграют разведенных супругов. Пара отправляется на Бали, чтобы помешать своей дочери, которую сыграет Кейтлин Девер, совершить роковую ошибку, которую, по их мнению, сделали они 25 лет назад. Фильм выйдет в прокат в 2022 году.

Напомним, что это не первая совместная работа Клуни и Робертс. Ранее они снимались вместе в таких фильмах как «Одиннадцать друзей Оушена», «Финансовый монстр» и другие.

Источник: https://peopletalk.ru/article/dzhordzh-kluni-prokommentiroval-vossoedinenie-s-dzhuliej-roberts-eto-udachnyj-moment/
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