Джейк Пол и Логан Пол стали гостями инаугурации Дональда Трампа

Боксер Джейк Пол и рестлер Логан Пол посетили торжественную церемонию вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

Трамп — 47-й президент США. Республиканец победил на 60-х президентских выборах и во второй раз стал главой государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.

Ранее стало известно, что на инаугурации нового президента США присутствуют президент UFC Дана Уайт и предприниматель Илон Маск.