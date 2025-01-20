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Сегодня, 20:17

Джейк Пол и Логан Пол стали гостями инаугурации Дональда Трампа

Даниил Аршавский
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Джейк Пол и Логан Пол.
Фото Reuters

Боксер Джейк Пол и рестлер Логан Пол посетили торжественную церемонию вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

Трамп — 47-й президент США. Республиканец победил на 60-х президентских выборах и во второй раз стал главой государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.

Ранее стало известно, что на инаугурации нового президента США присутствуют президент UFC Дана Уайт и предприниматель Илон Маск.

Джейк Пол
Дональд Трамп
Логан Пол
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Трамп вступил в должность 47-го президента США

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