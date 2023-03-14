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Джефф Монсон заявил, что сдаст свой американский паспорт в Казахстане

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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА Джефф Монсон заявил, что собирается сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — заявил Монсон.

25 февраля Монсон сообщал, что подал документы на отказ от гражданства США.

52-летний американец получил российский паспорт в 2018 году, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений в профессиональной карьере в ММА, еще один его бой завершился вничью.

В ночь на 14 марта спортсмен провел выставочный поединок по правилам бокса против популярного менеджера бойцов поп-ММА Артура Варданяна. Бой состоялся в Москве и завершился вничью.

Источник: https://tass.ru/sport/17256713
Джефф Монсон
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