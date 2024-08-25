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Монсон — о решении принять ислам: «Это история про Малкольма Икса»

Зарина Халимхонова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» рассказал, какая история вдохновила его принять ислам.

«Расскажу, когда впервые задумался об исламе как о религии. Это история про Малкольма Икса. Он был в мусульманском братстве и боролся за права чернокожих. Однажды он поехал в Мекку и увидел белых и черных людей, желтых, зеленых, оранжевых — всех разных цветов и типов людей, собравшихся вместе как братство. Цвет кожи и глаз, рост и религия — не имели значения. Он вернулся и начал проповедовать единство, прощение белых людей, которые были так жестоки к черным людям в то время. Он хотел бороться за права чернокожих словами, любовью, принятием и прощением, а не кулаками и оружием. И это первый раз, когда подумал: «Вау! Это было правильно». Он отказался от своей позиции и веры, за что проповедовал и боролся, рискуя жизнью в течение многих лет. Но был убит братсвом чернокожих за изменение своих убеждений. И эта история вдохновила меня», — сказал Монсон «СЭ».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

Малкольм Икс — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих. Один из самых известных защитников прав чернокожего населения США был убит в 1965 году.

Джефф Монсон
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