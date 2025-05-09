Монсон признался, что не знал о Дне Победы, пока жил в США: «Мне стыдно»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» рассказал, что не знал о Дне Победы до переезда в Россию.

«Честно говоря, мне стыдно это говорить, но когда я жил в Америке, я даже не знал, что такое День Победы. Я даже не слышал о нем...Его не празднуют, о нем не говорят, потому что американцы верят, что они спасли мир. Они верят, что победили нацистскую Германию. И, конечно, нельзя упускать из виду помощь, которую оказала Америка. Но Америка потеряла в Великой Отечественной войне 550 000 солдат. А Россия — 27 миллионов. К тому же страна была практически полностью разрушена. Города сровняли с землей, урожай пропал, разрушена промышленность. Вот почему этот великий день не должен быть забыт», — сказал Монсон «СЭ».