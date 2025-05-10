Монсон: «В мире пытаются забыть, что Россия спасла его от фашизма. Но мы сохраняем память»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от празднования Дня Победы.

«День Победы символизирует не только разгром фашизма, но и единство, мужество и героизм русского народа. В мире пытаются об этом забыть, но Россия сохраняет память. Мир пытается забыть, что Россия спасла его от фашизма. И сейчас нам приходится делать это снова», — сказал Монсон «СЭ».

В 2025 году празднуется 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.