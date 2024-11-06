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Сегодня, 17:38

Монсон: «Считаю Трампа ужасным человеком. Но он будет лучше для России, чем Харрис»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» итоги президентских выборов в США.

«Я думаю, что Дональд Трамп будет лучше для России, чем Камала Харрис. Дональд Трамп — бизнесмен, и он хочет вести бизнес с Россией. Он не хочет вторгаться в Россию. Он не хочет воевать с ней. Он хочет вести бизнес и делать деньги для американцев и американского бизнеса. И он хочет иметь партнеров в бизнесе. И Россия — хороший партнер, как и Европейский союз. Но он разочарован в Европейском союзе, потому что Евросоюз не выполняет свою долю, в то время как Россия в прошлом в отношениях с Соединенными Штатами была компетентным и честным торговым партнером. Поэтому Трампу нравится вести бизнес с Россией. Таким образом, я думаю, Трамп будет полезен для России», — сказал Монсон «СЭ».

Также боец ММА объяснил, почему считает Трампа ужасным человеком.

«Однако есть много людей на высоких постах в Конгрессе и Сенате США, которые не поддерживают Россию и собираются продолжать поддерживать Украину. И поэтому Трамп не сможет изменить ситуацию в одночасье. Я знаю, он обещал, что через 24 часа решит ситуацию. Но это неправда. Я думаю, он попытается. Его успех во многом будет зависеть от его способности вести переговоры не с Россией, а с крупным бизнесом в Америке. Так что еще предстоит увидеть, что из этого выйдет. Камала Харрис была бы ужасна для России. Трамп мне тоже лично не нравится. Я считаю его ужасным человеком — он самовлюбленный нарцисс. Но он бизнесмен, и он заботится об интересах бизнеса. А бизнес, которым он сейчас руководит, — это США», — добавил Монсон.

Ранее стало известно, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, победив на выборах в США. Для победы нужно было набрать 270 голосов.

Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 год.

Джефф Монсон
Дональд Трамп
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