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Сегодня, 15:05

Монсон: «Байден — военный преступник. Я рад, что он ушел»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Боец ММА Джеф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Джо Байдена с поста президента США.

«Байден — военный преступник. У него появилось прозвище — «Геноцид Джо». И это идеальное прозвище для него, потому что он ястреб войны. И все, что он делает, — это его внешняя политика. Это разжигание конфликтов и продвижение американского экспансионизма, расширение НАТО, продвижение американской повестки дня, гегемонии. И попытка навредить России и всем, кто может противостоять США. Поэтому я рад, что он ушел», — сказал Монсон «СЭ».

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.

Джефф Монсон
Джо Байден
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